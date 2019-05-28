Мінфін провів провальний аукціон з продажу цінних паперів

Продажі гривневих облігацій внутрішньої держпозики на аукціонах 28 травня впали до рекордно низького для останніх місяців рівня в 1,23 мільярда гривень, і Мінфіну довелося підвищити ставку 3-місячних паперів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Попит на 3-місячні ОВДП впав в 14 разів - до 46,5 млн грн (за номіналом), а на довгі, 2-річні, раніше популярні серед нерезидентів, - в 16 разів, до 29 млн грн.

У той же час попит на 6 і 12-місячні папери збільшився в 1,6-1,7 рази, відповідно до 500 млн грн і 836,8 млн грн, що дозволило Мінфіну трохи компенсувати втрати.

Що стосується валютних паперів, то основний обсяг розміщення (73,86 млн) забезпечили ОВДП з можливістю дострокового погашення, на які традиційно був лише один покупець.

Продажі 8-місячних і 17-місячних доларових паперів становили відповідно 13,2 млн доларів і 3,9 млн доларів, а ставки за ними залишилися на рівні 7,25% річних.

"Очікуваного раніше припливу нерезидентів в зв'язку з запуском "лінку" з депозитарієм Clearstream 28 травня не відбулося, так як ця новина померкла на тлі коментарів екс-співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського FT про доцільність дефолту", - зазначає агентство.

На цьому фоні зниження вартості українських єврооблігацій і ВВП-варантів 28 травня вранці становило до 1% і навіть трохи більше за найдовшим із паперів, так як 27 травня на ринку США і Великобританії був банківський вихідний. Однак до кінця дня папери відіграли частину падіння, втративши за день в ціні до 0,4%

Гривня 28 травня, за словами учасників ринку, також подешевшала до 26,5075 грн за долар з 26,345 грн за долар у попередній робочий день.

Нагадуємо:

В Україні 27 травня 2019 року запрацювала система міжнародного депозитарію Clearstream, завдяки якій іноземні інвестори можуть купувати українські державні цінні папери та розраховуватися за ними через цю систему.