Запрацювала система, що дозволяє інвесторам купувати цінні папери в Україні

В Україні 27 травня 2019 року запрацювала система міжнародного депозитарію Clearstream, завдяки якій іноземні інвестори можуть купувати українські державні цінні папери та розраховуватися за ними через цю систему.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"Clearstream та Національний банк підписали угоду про відкриття рахунку міжнародного депозитарію в депозитарії НБУ в березні 2019 року. Сьогодні прямий "лінк" запрацював на практиці", -зазначається у повідомленні.

У центробанку нагадали, що підключення України до Clearstream полегшує доступ іноземних інвесторів до гривневих державних цінних паперів, а також зменшує для них операційні витрати на розрахунки.

Також у центробанку додали, що прямий "лінк" сприятиме росту попиту на облігації внутрішньої державної позики.

"Це дозволить уряду розширити джерела довгострокового фінансування, знизить вартість запозичень, знизить потребу держави у зовнішньому фінансування та зменшить валютні ризики", - пояснили в Нацбанку.

Про те, як працює прямий "лінк" із Clearstream, дивіться у презентації.

Нагадаємо:

1 жовтня 2018 року уентробанк та Clearstream узгодили план дій щодо відкриття доступу іноземних інвесторів до українських державних цінних паперів через міжнародний центральний депозитарій цінних паперів.

Нещодавно повідомлялося, що Міжнародний центральний депозитарій цінних паперів Clearstream, що входить до групи Deutsche Börse Group, 27 травня приєднає український ринок до своєї мережі.

Економічна правда