Україна буде домовлятися з МВФ щодо нової програми — Данилюк

Нова українська влада буде активно співпрацювати з МВФ та іншими міжнародними організаціями щодо підготовки нової програми кредитування.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк на прес-брифінгу.

"Домовилися, що будемо активно співпрацювати з МВФ та з іншими міжнародними інституціями для того, щоб підготуватися за час літнього періоду, за час виборів щодо підготовки нової програми, яка дасть додатковий поштовх для розвитку нашої країни", - сказав новопризначений секретар РНБО.

Данилюк спростував інформацію про те, що через рішення президента про розпуск Верховної Ради місія МВФ припинила свою роботу в Україні.

Секретар РНБО підкреслив, що рішення про розпуск парламенту - це внутрішнє рішення України, яке "направлено на те, щоб прискорити політичні процеси в країні".

"Всі українці очікують оновлення політичної еліти, поновлення державних органів влади, і тому позачергові вибори покликані, щоб швидше оновилася Верховна Рада і склад Кабінету міністрів. Цю позицію поділяє МВФ, тому що [розпуск парламенту] - це те, що потрібно для успішної співпраці", - зазначив екс-міністр фінансів.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд готовий поновити тісне співробітництво з Україною після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду, й зараз місія Фонду продовжує "конструктивні" переговори з українською владою в Києві.

Програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.

Перший перегляд програми запланований на середину травня.

Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш — 1,3 млрд дол.

В дослідженні JP Morgan йдеться, що сфокусованість української влади на парламентських виборах цієї осені не дозволить країні виконати умови Міжнародного валютного фонду в 2019 році і отримати транш.

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Економічна правда