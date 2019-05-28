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Китайська компанія вироблятиме електроавтобуси в Україні

Вівторок, 28 травня 2019, 16:35

Китайська компанія Skywell запустить в Україні виробництво своїх електричних автобусів.

Про це написала прес-служба компанії на власній сторінці у Facebook.

"Сьогодні зустрічали поважних гостей із Китаю - спеціалістів з розвитку технологій виробництва електробусів. Обговорювали можливість та технологію організації крупновузлового збирання електробусів Skywell в Україні. Тож... таки будемо виробляти електробуси Skywell в Україні!" - зазначається у повідомленні.

Як розповіли в українському представництві компанії Skywell виданню "Автогік", наразі немає конкретики, ведуться переговори з різними сторонами та учасниками, визначаються терміни, технології, процеси.

Також у компанії уточнили, що "це шлях на місяців 9-12".

Окрім того, як розповіли у Skywell, "багато буде залежати від нового президента".

"Китайська сторона налаштована позитивно і рішуче, і навіть готова входити в співзасновники підприємства з виробництва електричних автобусів в Україні" - уточнили в Skywell.

Нагадаємо, що на початку року "Богдан Моторс" уклав нову угоду із французькою компанією Bluebus щодо виробництва кузовів для електричних автобусів.

Економічна правда

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компанії Китай

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