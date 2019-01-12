"Богдан" продовжив експансію на ринок Західної Європи

"Богдан Моторс" уклав нову угоду із французькою компанією Bluebus щодо виробництва кузовів для електричних автобусів.

Про це йдеться у повідомленні корпорації "Богдан".

"Минулого року для Bluebus вже було виготовлено 6 кузовів на потужностях Луцького автоскладального заводу "Богдану". Французький замовник залишився задоволеним дотриманням термінів виробництва та якістю продукції, тож вирішив продовжити співробітництво", - зазначає "Богдан".

Компанія Bluebus є французьким виробником екологічного громадського транспорту. У "Богдані" заявили про готовність постачати таку техніку і для українських автопарків у разі наявності замовлень.

2018 року у рамках перших контрактів "Богдан Моторс" доправив для Bluebus шість 12-метрових кузовів, зробивши "прорив на ринок Західної Європи".

Раніше корпорація співпрацювала зі східними країнами континенту - електричний міський автобус "Богдан А70100" наразі курсує вулицями міст Польщі.

Для данської компанії BankeElectromotive на луцькому ДП "Автоскладальний завод №1" було вироблено ERCV27 - першу українську повністю електричну вантажівку.