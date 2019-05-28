У Києві стало майже на 600 більше мільйонерів

За результатами цьогорічної кампанії декларування у Києві 2941 особа вказала у деклараціях суму доходу більшу ніж 1 мільйон гривень, це на 589 осіб (25%) більше, ніж у минулому році.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила начальник Головного управління ДФС у м. Києві Людмила Демченко.

"Загалом, столичні мільйонери задекларували 36 мільярдів 505 мільйонів гривень, що на 73% більше, аніж торік. Вони мають сплатити податку на доходи фізичних осіб на суму 1 мільярд 930 мільйонів гривень і більш як 270 мільйонів гривень військового збору", - повідомила Демченко.

Вона зауважила, що публічні люди також активно декларували свої доходи.

"До наших сервісних центрів приходили Дмитро Монатік й Олег Винник, а загалом, столична кампанія декларування 2019 року бачила декларації таких відомих артистів як Потап, Костянтин Меладзе, ONUKA, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Анастасія Каменських, Тіна Кароль й багатьох інших. Під час нинішньої кампанії декларування лише представників шоу-бізнесу ми нарахували 111, з яких 23 – народні артисти України", - розповіла посадовець столичної ДФС.

Також досить активними є спортсмени. До речі, футболістами та працівниками "Динамо" Київ у цьому році було подано 95 декларацій про майновий стан та доходи й задекларовано дохід у більш як 170 мільйонів гривень, зазначила Демченко.

За її словами, найбільша кількість мільйонерів мешкає у Печерському (614), Шевченківському (545) та Голосіївському (314) районах столиці.

"Є цікаві дані фіскальної служби Києва: найстаршим декларантом цьогорічної кампанії виявився 99-річний мешканець Солом’янського району столиці, який задекларував 8 мільйонів гривень, а батьки наймолодшого декларанта – 3-річного мешканця Святошинського району – відобразили у декларації про майновий стан та доходи отримання малюком спадщини на суму 64 тисячі гривень", - зауважила керівник Головного управління ДФС у м. Києві.

Нагадаємо, 40% осіб, які отримали доходи понад мільйон гривень та вже подали податкові декларації, – жінки віком від 18 до 78 років.