40% українських мільйонерів — жінки

40% осіб, які отримали доходи понад мільйон гривень та вже подали податкові декларації, – жінки віком від 18 до 78 років.

Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.

"Наразі громадянами подано майже 100 тис податкових декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід у сумі 13,5 млрд грн. Це майже на 4 млрд грн, або на 38 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Громадянами самостійно визначено до сплати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб в сумі майже 269 млн грн, що на 36 млн грн більше, ніж у попередньому році.

Доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 1,1 тисячі громадян, якими визначено до сплати податок майже 88 млн грн, або 33 відсотки від загальної суми податку до сплати.

За структурою доходів третина, або 35% із загальної кількості мільйонерів декларували доходи від операцій з продажу (обміну) майна, 24% – отримання інших оподатковуваних доходів та 20% – від надання майна в оренду (суборенду).

Найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон та вже подали декларації, обліковується традиційно у м. Києві - 35% від загальної кількості (396 осіб), по Харківській та Дніпропетровській областях таких платників 9% (101 та 96 відповідно).

40% мільйонерів – жінки віком від 18 до 78 років. Наймолодшою задекларовано дохід від успадкування майна, податкові зобов’язання визначено в розмірі 82,5 тис грн.

Наймолодшому чоловіку, який задекларував доходи у сумі понад 1 млн грн, майже 18 років і він сплатить 121,8 тис грн. Найстаршому - 83 роки, він отримав доходи від операцій з відчуження майна.

Найбільшу суму оподатковуваних доходів - понад 500 млн грн - задекларував мешканець Дніпра за операціями отримання у дарунок майна від члена сім’ї першого ступеня споріднення.

Найбільші суми податку до сплати зазначено мешканцями Києва – 3,5 млн грн від операцій з інвестиційними активами та Сумської області – 2,7 млн грн з доходів, отриманих з джерел за межами України у вигляді роялті.

Останній день подання декларації про майновий стан і доходи — 2 травня 2019 року.

Економічна правда