Економіка України в 2018 році зросла більше прогнозу

Реальний валовий внутрішній продукт України в 2018 році зріс на 3,3%.

Про це свідчать оперативні дані Державної служби статистики.

Номінальний ВВП становив 3,5587 трлн грн, в розрахунку на одну людину - 84,19 тис грн. Дефлятор ВВП (так звана "макроінфляція") становив 15,4%.

Середній валютний курс в 2018 році становив 27,2005 грн за долар, номінальний ВВП в доларовому еквіваленті становив 130,83 млрд доларів.

Нацбанк в кінці січня 2019 року погіршив оцінку зростання ВВП України в 2018 році з 3,4% до 3,3%. Згідно з консенсус-прогнозом, складеним Мінекономрозвитку, зростання ВВП України в 2018 році оцінювалося на рівні 3,1%. Держбюджет 2018 року було побудовано на прогнозі зростання економіки на 3%.

Найбільші темпи зростання показали сфери фінансової та страхової діяльності (+12,4%), сільське господарство (+7,8%) і будівництво (+7,2%).

Падіння відбулося в сфері освіти (-1,1%) та медицини (-1,7%).

Як нагадує FinClub, Міністерство фінансів у 2015 році в рамках реструктуризації зовнішнього боргу випустило державні деривативи (варанти) на суму 20% списаних єврооблігацій.

Україна зобов'язується почати платити за варрантами з 2021 року, якщо ВВП країни перевищить 125,4 млрд доларів, а темпи зростання ВВП будуть перевищувати 3%.

Обидві ці умови виконуються: доларовий ВВП вже перевищив цей рівень, як і темпи зростання реального ВВП.

"Платежі за цими інструментами залежать від темпів приросту ВВП України з 2019 по 2038 роки, при цьому виплати можливі щорічно через два календарні роки, тобто між 2021 і 2040 роками", - йшлося в "Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки", затвердженій в серпні 2018 року.

"У відповідності до поточних прогнозів номінального ВВП, досягнення порогового значення для здійснення платежів за цими інструментами є малоймовірним в межах середньострокового періоду", - сказано в Стратегії.

Економічна правда