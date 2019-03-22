Економіка України в 2018 році зросла більше прогнозу
Реальний валовий внутрішній продукт України в 2018 році зріс на 3,3%.
Про це свідчать оперативні дані Державної служби статистики.
Номінальний ВВП становив 3,5587 трлн грн, в розрахунку на одну людину - 84,19 тис грн. Дефлятор ВВП (так звана "макроінфляція") становив 15,4%.
Середній валютний курс в 2018 році становив 27,2005 грн за долар, номінальний ВВП в доларовому еквіваленті становив 130,83 млрд доларів.
Нацбанк в кінці січня 2019 року погіршив оцінку зростання ВВП України в 2018 році з 3,4% до 3,3%. Згідно з консенсус-прогнозом, складеним Мінекономрозвитку, зростання ВВП України в 2018 році оцінювалося на рівні 3,1%. Держбюджет 2018 року було побудовано на прогнозі зростання економіки на 3%.
Найбільші темпи зростання показали сфери фінансової та страхової діяльності (+12,4%), сільське господарство (+7,8%) і будівництво (+7,2%).
Падіння відбулося в сфері освіти (-1,1%) та медицини (-1,7%).
Як нагадує FinClub, Міністерство фінансів у 2015 році в рамках реструктуризації зовнішнього боргу випустило державні деривативи (варанти) на суму 20% списаних єврооблігацій.
Україна зобов'язується почати платити за варрантами з 2021 року, якщо ВВП країни перевищить 125,4 млрд доларів, а темпи зростання ВВП будуть перевищувати 3%.
Обидві ці умови виконуються: доларовий ВВП вже перевищив цей рівень, як і темпи зростання реального ВВП.
"Платежі за цими інструментами залежать від темпів приросту ВВП України з 2019 по 2038 роки, при цьому виплати можливі щорічно через два календарні роки, тобто між 2021 і 2040 роками", - йшлося в "Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки", затвердженій в серпні 2018 року.
"У відповідності до поточних прогнозів номінального ВВП, досягнення порогового значення для здійснення платежів за цими інструментами є малоймовірним в межах середньострокового періоду", - сказано в Стратегії.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua