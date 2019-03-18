Операційним директором "ДТЕК Енерго" Ахметова став фін

Операційним директором компанії "ДТЕК Енерго" призначений Тоомас Нійнемяе, який останні 10 років працював у компанії Fortum — найбільшій фінській енергетичній корпорації з активами у Європі, Азії та країнах СНД.

Про це повідомила прес-служба групи "ДТЕК".

У Fortum Нійнемяе займався, зокрема, упровадженням практик і принципів ефективного управління бізнесом на електростанціях у країнах СНД.

"ДТЕК Енерго" — операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерації і дистрибуцію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" визначився з керівником газового напряму — на цю посаду вирішили призначити Андрія Фаворова, який до недавнього часу був директором і керуючим партнером компанії "Енергетичні ресурси України".