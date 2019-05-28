В уряді взялися за покращення відповідності освіти запитам ринку праці

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціювало реформу національної системи кваліфікації, що дозволить покращити відповідність освіти запитам ринку праці.

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

"Мінекономрозвитку разом іншими органами влади ініціювали реформу національної системи кваліфікації. Вона дозволить узгодити між собою освіту та ринок праці, покращити відповідність освіти та займаної посади, бо система професійно-технічної освіти готує фахівців за близько 480 професіями, а вища - за близько 400 спеціальностями", - наводяться у повідомленні слова першого віце-прем'єр міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

За його словами, така реформа допоможе більш точно відстежувати реальну зайнятість та прогнозувати потреби у кадрах, державне замовлення, рівень безробіття залежно від віку, освіти, сектору економіки.

"Доісторичний СРСРівський Класифікатор професій ДК 003:2010 - це перелік з 11 000 професій, які дублюються, повторюються і перетинаються без всякої логічної причини і мети. Це зібраний у довгі кілометри неструктурований текст, де важко знайти правильний код, який потім треба сполучити іще з кількома "класифікаторами", - описує проблему перший віце-прем'єр-міністр.

Кубів доручив Міністерству соціальної політики та низці інших установ до 29 травня 2019 року розробити "дорожню карту" щодо вирішення проблем з приводу Класифікатора професій ДК003:2010 та сформувати групу експертів, яка розробить проект нового, сучасного Реєстру, гармонізованого з міжнародними стандартами та сучасними потребами ринку праці.

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