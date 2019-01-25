Європейський центробанк розказав, які банкноти євро підробляють найчастіше

У другій половині минулого року банкноти номіналом €20 та €50 підробляли найчастіше.

Про це на своєму сайті у п'ятницю, 25 січня, повідомив Європейський центробанк.

Загалом у другій половині 2018 року з обігу було вилучено 262 тисячі підроблених єврокупюр. Понад 80% із них складали банкноти номіналом €20 та €50.

Більшість підробок (96,7%) були виявлені в країнах єврозони. Решта - у державах-членах ЄС за межами єврозони (2,2%) та в інших частинах світу (1,1%).

Разом з тим у відомстві наголосили, що євро продовжує залишатися надійним засобом платежу, а кількість підробок суттєво зменшилась. У порівнянні з першою половиною 2018 року – на 13%, у порівнянні з другою половиною 2017 року – на 27,8%.

Як повідомлялося, з 27 січня 17 з 19 цетробанків єврозони припинять випуск банкнот номіналом 500 євро. Австрія та Німеччина продовжуватимуть випуск банкнот по 500 євро до 26 квітня для забезпечення плавного переходу і з логістичних причин.

Європейський центробанк оголосив про намір припинити випуск 500-єврових банкнот у травні 2016 року, аргументуючи це тим, що саме ці банкноти найчастіше використовуються у злочинній діяльності. З огляду на їхню високу вартість саме такі банкноти часто використовуються у відмиванні грошей і у фінансуванні тероризму.

Європейська правда