Україна вперше приєднається до мережі міжнародного депозитарію

Міжнародний центральний депозитарій цінних паперів Clearstream, що входить до групи Deutsche Börse Group, 27 травня приєднає український ринок до своєї мережі.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Запуск першого в історії України "лінку" з міжнародним депозитарієм буде реалізовано через рахунок, відкритий в Депозитарії Національного банку.

Українські державні цінні папери стануть доступними у системі розрахунків Clearstream. Іноземні інвестори отримають полегшений доступ до державних цінних паперів, номінованих у гривні.

Запуск сприятиме збільшенню попиту на облігації внутрішньої державної позики, підвищенню їхньої ліквідності та привабливості на міжнародному ринку капіталу.

Також приєднання до мережі Clearstream дасть змогу поліпшити валютну структуру державного боргу за рахунок збільшення частки фінансування в гривні, збільшить ефективність трансмісійного механізму монетарної політики Національного банку, а також сприятиме подальшому розвитку українського ринку капіталу.

Банком-кореспондентом та оператором цього рахунку в Україні виступатиме Citibank.

Нагадаємо, у лютому в Україну завели перший пакет акцій компанії Apple.