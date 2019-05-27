Всі розділи
Укр / Рус

SkyUp запустила прямі рейси з Одеси в Барселону

Понеділок, 27 травня 2019, 12:42
 

Українська авіакомпанія SkyUp із 25 травня 2019 року почала виконання регулярні рейси з Одеси в Барселону (Іспанія).

Про це повідомляє прес-служба одеського аеропорту в Facebook.

Зазначається, що рейси за маршрутом Одеса-Барселона будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і суботах.

Період подорожей триватиме з 25 травня по 26 жовтня.

Час у польоті займе 3 години 40 хвилин.

Ціни на квитки стартують від 2447 гривень в один бік.

Як повідомлялося раніше, SkyUp відновив регулярні прямі рейси за маршрутом Харків-Барселона і Запоріжжя-Барселона. Вартість квитків в один бік для рейсу з Харкова - від 2,9 тис. грн. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по середах і суботах.

Також у суботу в Барселону, згідно з даними онлайн-табло аеропорту Запоріжжя, відправлений перший рейс авіакомпанії SkyUp і з цієї повітряної гавані.

Зазначається, що квитки вже є у продажу на офіційному сайті авіакомпанії, а також у всіх туристичних агентствах міста.

Як повідомлялося, в 2018 році пасажиропотік SkyUp Airlines станови 442 тис. осіб.

Станом на травень 2019 року флот авіакомпанії нараховує п'ять літаків: чотири середньомагістральних Boeing 737-800 NG на 189 місць і два середньомагістральних Boeing 737-700 NG на 149 місць.

У жовтні 2018 року SkyUp отримала сертифікат ТСО, що дозволяє здійснювати польоти в 28 країн Європейського Союзу, а також в Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.

ТОВ "Авіакомпанія" Скайап "зареєстровано в Києві в червні 2016 року. Засновником SkyUp виступило ТОВ" ACS-Україна" Тетяни і Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!

Компанія почала чартерні перевезення з кінця травня-2018.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

skyup авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
SkyUp оголосив про затримку восьми рейсів на 14 травня 14 травня 2019, 20:46
SkyUp поповнить флот трьома Boeing 29 березня 2019, 18:07
Аеропорт "Полтава" обслужив перший міжнародний рейс 26 березня 2019, 18:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!