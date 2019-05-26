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SkyUp запустила рейси до Барселони з Харкова та Запоріжжя

Неділя, 26 травня 2019, 16:21
 

У суботу з аеропорту Харків відновлені регулярні прямі рейси за маршрутом Харків-Барселона. Перевізником виступає компанія SkyUp Airlines.

Про це пише ЦТС.

"Відновлено регулярні прямі рейси Харків-Барселона. Харків'яни святкують початок іспанських канікул", - йдеться у повідомленні аеропорту.

"Адже саме в суботу, 25 травня, стартував регулярний рейс за маршрутом Харків-Барселона від української лоукост-компанії SkyUp Airlines", - йдеться в повідомленні.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - по середах і суботах. Також в суботу в Барселону, згідно з даними онлайн-табло аеропорту Запоріжжя, відправлений перший рейс авіакомпанії SkyUp і з цієї повітряної гавані.

Польоти по маршруту також будуть здійснюватися по середах і суботах.

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