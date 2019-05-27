Нацбанк збільшив викуп валюти на міжбанку в 3,2 рази

Національний банк у період із 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 мільйонів доларів, що в 3,2 рази більше обсягу, викупленого тижнем раніше.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, центробанк купив валюту з використанням інструменту matching: 40 млн дол - за найкращою ціною купівлі-продажу, 30 млн дол - за єдиним курсом.

Нагадаємо, в кінці квітня Нацбанк збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 15 млн дол до 20 млн дол в день.

Також повідомлялося, що з початку року обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку на тлі валютної лібералізації і зняття низки обмежень для бізнесу зросли майже на 40%.

Економічна правда