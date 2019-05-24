Аеропорт "Київ" відкрив оновлений термінал "А"

Міжнародний аеропорт ім. Ігоря Сікорського масштабно оновив основний термінал "А", додавши 9500 квадратних метрів площі, і тепер його загальна площа становить 23700 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Київ".

Розширення терміналу дозволить вдвічі збільшити його пропускну спроможність, тим самим покращити сервіс і комфорт в аеропорту, зазначається у повідомленні.

На першому поверсі нового крила терміналу буде 18 стійок реєстрації і 9 пунктів нагляду за авіаційною безпекою. На другому – 18 стійок прикордонного контролю.

У новому крилі терміналу відкриється великий магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан іспанської кухні Bellota, ресторан Varenik Fly з українськими стравами, фаст-фуд Market Plaza, декілька сувенірних крамничок.

Крім того, на привокзальній площі перед новим крилом терміналу "А" побудували паркінг на 135 паркомісць, і тепер тут зможе паркуватися на 40% більше автівок.

Зазначається, що сума залучених у проект інвестицій оцінюється у 630 млн грн.

Як повідомлялося раніше, у найближчі 3-5 років в аеропорту "Київ" ім. Сікорського планують подовжити злітно-посадкову смугу для прийому важчих повітряних суден.

Економічна правда