Аеропорт "Київ" подовжить злітну смугу

ФОТО ОЛЕГА СТЕЛЬМАХА

У найближчі 3-5 років в аеропорту "Київ" ім. Сікорського планують подовжити злітно-посадкову смугу для прийому важчих повітряних суден.

Про це повідомив співвласник компанії "Майстер-Авіа" Денис Костржевський, передає ЦТС.

За словами Костржевського, документи для виділення додаткових земельних ділянок по торцях смуги знаходяться на розгляді в Київській державній міській адміністрації.

"Зараз документи щодо додаткового відведення земельних ділянок по торцях злітно-посадкової смуги знаходяться в КМДА. У планах аеропорту є в найближчі 3-5 років якимось чином подовжити ВПП для того, щоб приймати Airbus A321 без обмежень", - зазначив він.

Злітно-посадкову смугу планують продовжити на 600 м, на реалізацію проекту потрібно 84 млн євро (близько 2,6 млрд гривень).

На питання про те, за чий рахунок може бути профінансовано будівництво, Денис Костржевський відповів, що "швидше за все, це буде якийсь симбіоз - державно-приватне партнерство".

Раніше в Wizz Air вже заявляли про можливий відхід з Жулян в зв'язку з оновленням флоту за рахунок Airbus A321 і нездатністю існуючої ЗПС прийняти ВС цього типу.

Костржевський вважає, що угорський лоукостер таким чином здійснює тиск на аеропорт, вимагаючи додаткові знижки і додатковий комфорт для пасажирів під загрозою переходу в "Бориспіль".

Нагадаємо, за січень-березень поточного року аеропорт "Київ" обслужив 638,1 тис. пасажирів, що на 44,3% більше, ніж у січні-березні 2018 року. За березень аеропорт обслужив 228,3 тисяч пасажирів, що на 46,6% більше, ніж у березні 2018 року.