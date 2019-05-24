Корпоратизацію аеропорту "Бориспіль" відклали на півроку

Міністерство інфраструктури не буде проводити корпоратизацію Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у найближчі півроку.

Таку заяву зробив директор аеропорту Павло Рябікін у ході прес-конференції 23 травня, повідомляє ЦТС.

"Остаточного рішення уряду з питання корпоратизації "Борисполя" немає, але на рівні Мінінфраструктури в ході всіх консультацій, які тривали близько півроку, вирішили поки питання корпоратизації відкласти і зупинитися на питанні впровадження корпоративного управління в аеропорту", - сказав він.

За словами Рябікіна, питання корпоратизації не має сьогодні остаточного рішення. Проблема в тому, що основна частина майна аеропорту відноситься до розряду майна, що не підлягає внесенню до статутних капіталів і не підлягає приватизації.

Насамперед мова йде про аеродром. Якщо зіставити його вартість із тим, що може бути передано в корпоратизацію - співвідношення становить приблизно три до одного, зазначив топ-менеджер аеропорту.

Він підкреслив, що в теорії це можна вирішити методом окремого закону, як це було зроблено із "Укрзалізницею", або ж впровадити елементи корпоративного управління, але поки залишити статус держпідприємства.

"Корпоратизація з такою великою кількістю майна, що не потрапляє в підприємство, викличе необхідність створення вже двох підприємств, одне з яких буде керувати тією частиною майна, яка не може бути приватизована, друге - терміналами. І надалі це може створити проблеми, наприклад, із залученням кредитів європейських фінансових інститутів ", - пояснив гендиректор аеропорту.

Нагадаємо, 22 травня уряд погодив склад наглядової ради Міжнародний аеропорт "Бориспіль", в який увійшли експерти з Бельгії, Німеччини і України.

Економічна правда