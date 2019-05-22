Погоджено склад наглядової ради аеропорту "Бориспіль"

Уряд 22 травня 2019 року погодив склад наглядової ради Міжнародний аеропорт "Бориспіль", до якої увійшли експерти із Бельгії, Німеччини та України.

Про це повідомляє Офіс реформ Кабінету міністрів.

"Це черговий маленький крок для реформи корпоративного управління, але великий крок для підприємства", - зазначив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, який є членом Комітету з призначень керівників і членів наглядових рад особливо важливих для економіки України держпідприємств, який і представив переможців конкурсного відбору.

Так, незалежними членами наглядової ради підприємства стали: Володимир Жмак (Україна), Роджер Шейфеле / Roger Scheifele (Німеччина), Стен Аббелоос / Stan Abbeloos (Бельгія).

Представниками держави призначені Юрій Лавренюк та Анатолій Мамула.

Члени наглядової ради

Володимир Жмак (Україна) - має більш ніж 25-річний досвід управлінської роботи з акцентом на питаннях стратегічного планування, розвитку бізнесу та операційного менеджменту. Працював на державній службі, з 2015 по 2016 рр. – перший заступник голови Одеської облдержадміністрації.

Обіймав керівні посади в структурах Групи ТНК-BP, яка входила до списку 10 найбільших приватних нафтових компаній у світі по об’ємах видобутку нафти. Впроваджував правила комплаєнсу в усіх компаніях Групи, забезпечував безперервність бізнесу під час поглинання компанії. Як радник президента "Київстар" відповідав за розвиток нових напрямів бізнесу і комплаєнс. Впродовж семи років входив до наглядової ради "Київстар". Член Ради EBA з 2012 по 2014 рік. Заслужений юрист України.

Роджер Шейфеле (Німеччина) - має більш ніж 40-річний досвід роботи у галузі управління аеропортами. Професійну кар'єру розпочав у міжнародному аеропорту Мюнхена, де працював над розробкою проекту та плану перенесення операційної активності зі старого у новий аеропорт протягом однієї ночі.

Згодом був переведений на посаду старшого віце-президента з управління персоналом групи аеропортів Munich Airport GMBH (5000 співробітників). З 1997 по 2012 роки був керуючим директором аеропорту. Консультував інші аеропорти з питань планування та організації діяльності, логістики. У 2015 році приєднався до управлінської команди аеропорту Франкфурту. Минулого року був призначений директором із розвитку аеропорту.

Стен Аббелоос (Бельгія) - володіє широким набором професійних компетенцій (розробка стратегії підприємства, політики винагород і програм мотивації співробітників, корпоративне управління, ризик-менеджмент, фінансовий аудит), які напрацьовані у приватних компаніях галузей мікроелектроніки та телекомунікацій.

Загалом за 35 років він пропрацював на різноманітних позиціях у компаніях Бельгії, Китаю, Казахстану, Узбекистану, Росії, Польщі та України. Зокрема, в Україні з 2005 по 2008 рік очолював холдингову компанію "Фарлеп Інвест". Добре знайомий із особливостями та вимогами американського та європейського корпоративного середовища.

Представники держави

Юрій Лавренюк - у 2000-2005 та 2014-2016 рр. проходив службу в МВС України на оперативних та керівних посадах. Очолював ГО "Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю" і виступав консультантом Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. У квітні 2015 року був обраний головою наглядової ради Колегії.

Пройшов курс навчання в США в рамках програми Open World Leadership Program за напрямком "Протидія корупції на публічній службі". У травні 2016 року призначений заступником Міністра інфраструктури України.

Анатолій Мамула - розпочав кар’єру у 1993 році в юридичному управлінні Адміністрації Президента України, працював над підготовкою проектів указів і розпоряджень президента. У 1999 році призначений начальником головного міжнародно-правового управління Державної адміністрації морського та річкового транспорту.

Понад 10 років очолював компанію з юридичного консалтингу підприємств транспортної галузі. У 2011 році повернувся до АП. У вересні 2017 року призначений на посаду радника віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона.

Нагадаємо, що на початку травня Урядовий комітет схвалив Концепцію розвитку Міжнародного аеропорту "Бориспіль" до 2045 року, що передбачає інвестиції в обсязі 3,4 мільярда євро і збільшення пасажиропотоку до 54 мільйонів пасажирів на рік.

Економічна правда