Аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік майже вдвічі

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського обслужив за березень 2019 року 228,3 тисяч пасажирів, що на 46,6% більше, ніж у березні 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту на своєму сайті.

Зазначається, що в березні кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, становила 222,5 тис., на внутрішніх рейсах - 5,8 тис. Пасажирів.

Кількість рейсів у березні становила 2380 на приліт і виліт, що на 20,5% більше аналогічного періоду 2018 року. Із них міжнародних рейсів — 1979, а внутрішніх — 401.

Найбільш популярні напрямки в березні: міжнародні — Шарм-ель-Шейх (Єгипет), Варшава (Польща), Мінськ (Білорусь), Анкара (Туреччина), Відень (Австрія), Рим (Італія), Берлін (Німеччина); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

Для порівняння, за січень-березень поточного року аеропорт "Київ" обслужив 638,1 тис. пасажирів, що на 44,3% більше, ніж у січні-березні 2018 року.

Нагадаємо:

У березні 2018 року аеропорти "Київ" і "Львів" різко наростили пасажиропотік. Зокрема, аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік на 51,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 130,8 тис.

Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за підсумками роботи в січні-березні 2019 року становив 2,6 мільйона осіб, що на 15% більше аналогічного періоду минулого року, коли було обслуговано 2,3 мільйона пасажирів.

Приріст пасажиропотоку державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького" у березні 2019 року становив майже 60%.

Економічна правда