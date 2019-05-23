Запуск енергоринку можуть перенести на 1 жовтня: опубліковано текст законопроекту

На сайті Верховної Ради 23 травня опубліковано текст законопроекту народних депутатів Олександра Домбровського і Льва Підлісецького №10318 про перенесення запуску нового оптового ринку електроенергії на три місяці - з 1 липня на 1 жовтня поточного року.

Про це з посиланням на законопроект повідомляє Інтерфакс-Україна.

Проект пропонує внести до перехідних положень закону "Про ринок е/е" і перенести дату запуску нових сегментів оптового ринку е/е на 1 жовтня.

Документ також передбачає ввести право регулятора щодо встановлення граничних цін на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку і за двосторонніми договорами між учасниками енергоринку.

Окрім того, законопроект пропонує закріпити, що не пізніше 1 серпня учасники ринку, крім споживачів, зобов'язані здійснити всі тестові операції з купівлі-продажу е/е на всіх сегментах нового ринку.

Пропонується передбачити, що до початку роботи нового ринку держпідприємство "Енергоринок" продовжуватиме укладати договори на покупку е/е за "зеленим" тарифом.

Проект також пропонує зміни до статті 9-1 закону "Про альтернативні джерела енергії", що стосуються формулювань положень, які регламентують надання "зеленого" тарифу домогосподарствам. Передбачається, що внесення нових формулювань врегулює питання надання "зеленого" тарифу наземним домашнім сонячним електростанціям.

Нагадаємо:

Закон "Про ринок електричної енергії" набув чинності з 11 червня 2017 року.

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Говорячи про запуск нового ринку е/е, Європейський банк реконструкції і розвитку заявив, що не бачить чіткої картини, як це буде працювати.

Водночас у Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг не бачить перешкод для запуску нового оптового ринку електроенергії в передбачені законом терміни.

Економічна правда