Нові ТРЦ будуть зручнішими: опубліковано зміни до будівельних норм

Із 1 серпня 2019 року наберуть чинності зміни до державних будівельних норм про проектування окремих побутових приміщень і паркувальних місць для працівників торгових центрів для поліпшення умов праці співробітників.

Про це у Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе .

"Нещодавно ми прийняли нові зміни у будівельні норми щодо підприємств торгівлі і однією з обов’язкових норм прописали проектування при будівництві ТЦ та ТРЦ необхідних зручних службових приміщень для працівників, а також окремих паркомісць для них", - написав він.

Парцхаладзе додав, що ці нові норми вже опубліковані.

"Тому торгівельні центри, які будуть проектуватися чи реконструюватися з 1 серпня цього року, мають дотримуватися цих норм!" - підкреслив він.

Згідно з опублікованими змінами, на ділянках торговельних і торговельно-розважальних центрів або комплексів у їх складі чи в пішохідній доступності від них буде необхідно розміщувати:

об’єкти сервісного обслуговування для працівників (це приміщення побутового обслуговування, санітарно-гігієнічні кімнати, душові, кімнати для особистих речей, прийому їжі, відпочинку тощо);

місця паркування і зупинок легкових автомобілів для працівників;

місця паркування і зупинок вантажних автомобілів та автобусів, які обслуговують будівлю (за необхідності).

"Умови розміщення парковок для відвідувачів і працівників, а також необхідна кількість машиномісць визначаються згідно з ДБН Б.2.2-12 "Планування і забудова територій"", - зазначив Парцхаладзе.

При цьому, не менше 10% місць на парковках повинні бути обов’язково облаштовані для людей з інвалідністю, додав він.

Нагадаємо, що також із 1 серпня у нових великих супермаркетах обов’язково проектуватимуть туалети.

Економічна правда