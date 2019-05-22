Всі розділи
Укр / Рус

YouTube перестане показувати точне число підписників

Середа, 22 травня 2019, 14:56
 

YouTube повідомив, що з серпня сервіс буде показувати округлене число підписників каналів для всіх користувачів.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що зараз це число відображається по-різному для користувачів мобільних пристроїв і настільних комп'ютерів. Нововведення усуне цю різницю.

Так, 4227 підписників будуть позначатися як "4.2k", поки канал не досягне позначки 4300 підписників. Аналогічно будуть відображатися показники, наприклад, "133K" і "51M".

При цьому творці контенту будуть мати можливість бачити точне число підписників через YouTube Studio.

Нагадаємо, у минулому році технологічні гіганти великої п'ятірки — Amazon, Apple, Facebook, Microsoft і Alphabet — заробили в сукупності понад 800 мільярдів доларів, обігнавши при цьому Саудівську Аравію із сукупним ВВП 684 мільярда.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

YouTube інтернет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
YouTube пом'якшив систему покарання користувачів 20 лютого 2019, 10:11
Масовий збій стався у роботі Youtube 17 жовтня 2018, 11:00
YouTube дозволить торгівлю товарами на своєму сервісі 23 червня 2018, 18:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!