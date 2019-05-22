YouTube перестане показувати точне число підписників
YouTube повідомив, що з серпня сервіс буде показувати округлене число підписників каналів для всіх користувачів.
Про це повідомляється у блозі компанії.
Зазначається, що зараз це число відображається по-різному для користувачів мобільних пристроїв і настільних комп'ютерів. Нововведення усуне цю різницю.
Так, 4227 підписників будуть позначатися як "4.2k", поки канал не досягне позначки 4300 підписників. Аналогічно будуть відображатися показники, наприклад, "133K" і "51M".
При цьому творці контенту будуть мати можливість бачити точне число підписників через YouTube Studio.
Нагадаємо, у минулому році технологічні гіганти великої п'ятірки — Amazon, Apple, Facebook, Microsoft і Alphabet — заробили в сукупності понад 800 мільярдів доларів, обігнавши при цьому Саудівську Аравію із сукупним ВВП 684 мільярда.
Економічна правда
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