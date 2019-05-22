ЄБА просить ввести новий ДСТУ на пшеницю у червні
Європейська бізнес асоціація закликала профільні міністерства перенести введення нового державного стандарту за якістю пшениці з серпня на початок червня (старт збиральної кампанії).
Про це з посиланням на ЄБА повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Так, згідно з повідомленням Асоціації, новий стандарт набуває чинності з 1 серпня 2019 року. Водночас, кампанія з прибирання пшениці стартує у червні.
Зазначається, що зміна стандартів у ході збирання "призведе до значних ускладнень і непорозумінь при прийомі, розміщенні, відвантаженні та обліку зерна на зернових підприємствах, а також ускладнить міжнародну торгівлю".
У зв'язку з цим ЄБА закликала Міністерство економрозвитку і торгівлі, Міністерство агрополітики і продовольства та ДП "УкрНДНЦ" ввести новий стандарт із червня.
В асоціації також зазначили, що важливо підготувати роз'яснення щодо визначення класовості пшениці минулих урожаїв за новим стандартом, щоб уникнути плутанини і непорозумінь.
За даними ЄБА, новий стандарт скоротить кількість класів пшениці з 6 до 4 (три класи продовольчої і один - фуражної пшениці) і змінить методологію визначення якості зерна.
На думку Асоціації, дані зміни будуть мати позитивне значення для галузі заготівлі та зберігання зерна.
Нагадаємо, раніше в Мінагро планували ввести новий державний стандарт України на пшеницю, який буде відповідати нормам Євросоюзу, у травні-червні 2019 року.
Економічна правда
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