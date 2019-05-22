ЄБА просить ввести новий ДСТУ на пшеницю у червні

Європейська бізнес асоціація закликала профільні міністерства перенести введення нового державного стандарту за якістю пшениці з серпня на початок червня (старт збиральної кампанії).

Про це з посиланням на ЄБА повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, згідно з повідомленням Асоціації, новий стандарт набуває чинності з 1 серпня 2019 року. Водночас, кампанія з прибирання пшениці стартує у червні.

Зазначається, що зміна стандартів у ході збирання "призведе до значних ускладнень і непорозумінь при прийомі, розміщенні, відвантаженні та обліку зерна на зернових підприємствах, а також ускладнить міжнародну торгівлю".

У зв'язку з цим ЄБА закликала Міністерство економрозвитку і торгівлі, Міністерство агрополітики і продовольства та ДП "УкрНДНЦ" ввести новий стандарт із червня.

В асоціації також зазначили, що важливо підготувати роз'яснення щодо визначення класовості пшениці минулих урожаїв за новим стандартом, щоб уникнути плутанини і непорозумінь.

За даними ЄБА, новий стандарт скоротить кількість класів пшениці з 6 до 4 (три класи продовольчої і один - фуражної пшениці) і змінить методологію визначення якості зерна.

На думку Асоціації, дані зміни будуть мати позитивне значення для галузі заготівлі та зберігання зерна.

Нагадаємо, раніше в Мінагро планували ввести новий державний стандарт України на пшеницю, який буде відповідати нормам Євросоюзу, у травні-червні 2019 року.

Економічна правда