В Україні запрацювала система автоматичного обміну даними між держорганами "Трембіта"

В Україні 22 травня запрацювала система електронної взаємодії "Трембіта", яка здійснює обмін даними без участі людини, що значно пришвидшує процес надання державних послуг, зменшує можливість механічних помилок і корупційних ризиків.

Про це повідомляє Державне агентство з питань електронного урядування.

"Масштабне впровадження "Трембіти" дає початок невідворотним змінам як у взаємодії державних органів між собою, так і у взаємодії бізнесу і громадян – із державою. Адже це – швидкість та прозорість державних процесів, що виливається в економію часу та раціональне використання бюджетних коштів", - зазначив голова Держагентства з питань електронного урядування Олександр Риженко.

Він додав, що це також зробить життя українців більш зручним.

"Їм (громадянам – ред.) не доведеться більше звертатись до одного органу, щоб взяти якусь довідку для іншого", - підкреслив він.

Перший автоматичний обмін даними завдяки "Трембіті" упроваджено між Нацслужбою здоров’я (НСЗУ) та Держслужбою з питань лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужбою). Це має уможливити проведення більше одного мільйона перевірок даних щомісяця.

"Усі процеси переведені в електронну систему охорони здоров’я. Це забезпечує прозоре, раціональне та контрольоване використання бюджетних коштів. Автоматичний обмін даними між нами та Держлікслужбою є важливою частиною цього процесу", – пояснив голова НСЗУ Олег Петренко.

Зазначається також, що е-взаємодія між відомствами дозволяє перевіряти законність отримання аптечними закладами відшкодування з держбюджету за відпущені ліки громадянам у межах програми.

Предметом перевірки слугує ліцензія на провадження діяльності з реалізації лікарських засобів.

Автоматичний обмін даними між НСЗУ та Держлікслужбою спрощує процедуру перевірки аптечних закладів на наявність ліцензії, підкреслив голова НСЗУ.

"Такі перевірки забезпечують впевненість у тому, що лікарські засоби за програмою "Доступні ліки" відпускають лише ті аптечні заклади, які мають чинну ліцензію. Відповідно, відшкодування вартості лікарських засобів за рахунок коштів державного бюджету отримують ті аптеки, які працюють на законних підставах", – додав він.

Нагадаємо:

У жовтні 2017 року Естонія передала Держагентству з питань електронного урядування власну розробку – систему X-Road. Головна її цінність у тому, що вона забезпечує обмін даними між електронними державними реєстрами різних держорганів у режимі реального часу.

Після інтернет-опитування 2 листопада держагентство присвоїло українській версії X-Road назву "Трембіта".

Про те, як ця система вже успішно працює в Естонії, читайте в публікації ЕП: "Як виглядатиме "цифрова" Україна: репортаж з Естонії".

Як повідомлялося раніше, сьогодні в Україні тисячі адміністративних процесів, більшість із яких - неефективні. В основному вони паперові та вимагають багато ресурсів і створюють незручності для громадян. Система дозволить замінити старі неефективні процеси новими, якісними процесами, які будуть базуватися на IТ".

Детальніше про електронну систему читайте в публікації ЕП: "Прощайте, черги і "коридорна" корупціє! Як одна IT-система змінить Україну".

Економічна правда