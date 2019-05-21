Джеймі Олівер втратив свої ресторани

У Великобританії мережа ресторанів телеведучого і кухаря Джеймі Олівера передана в зовнішнє управління у рамках процедури банкрутства.

Про це повідомляє The Guardian.

Через неплатоспроможність Олівер втратив 23 ресторани Jamie's Italian, ресторани Barbecoa і Fifteen в Лондоні, а також закусочну в аеропорту Гетвік. Під загрозою втрати робочих місць опинилися близько 1300 осіб.

Олівер заявив, що "глибоко засмучений" ситуацією, і подякував своїм співробітникам, постачальникам і клієнтам.

Кризове управління здійснює аудиторська компанія KPMG, яка може також зайнятися пошуком нових власників закладів.

Олівер закриває свої ресторани в зв'язку з нерентабельністю з січня 2017 року. Щоб уникнути банкрутства, Олівер перевів компанії 13 мільйонів фунтів, а для частини своїх ресторанів кухар почав шукати покупців.

Brexit збільшив кризу на ринку ресторанних послуг в Британії. Наприклад, придбані компанією в Італії інгредієнти для різних страв істотно зросли у ціні через різке падіння обмінного курсу фунта стерлінгів до євро.

Нагадаємо, американський виробник електрокарів Tesla може збанкрутувати за 10 місяців, якщо радикально не перегляне бюджет.