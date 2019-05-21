Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що спроба зниження тарифів може повести за собою серйозну кризу і розрив міжнародних договорів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується тарифів, якби це було можливо (зниження тарифів - ЕП.) я б це зробив позавчора", - заявив Гройсман.

"Я думаю, що спроба зниження тарифів може за собою повести серйозну кризу. Це розірвання всіх наших міжнародних договорів і фактично доведення країни до стану фінансової кризи", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що зобов'язання щодо цін на газ були взяті не його урядом, а в 2008 році, і далі перепідписувалися в наступних роках.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні знижено ціну на газ для населення і теплової генерації з 8550 гривень до 8247 гривень за тисячу кубометрів.

Також стало відомо, що Нафтогаз у травні 2019 року поставлятиме газ на умовах ПСО за ціною 5990 грн за 1 тис. м куб. (без урахування вартості доставки і ПДВ).