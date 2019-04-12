Нові онлайн-послуги Укрзалізниці: квитки на групу, "лист очікування" і не лише

"Укрзалізниця" планує значно розширити функціонал онлайн-сервісів – пасажири та вантажні клієнти зможуть замовити й оплатити нові послуги в інтернеті.

Більшість опцій планується активувати вже цього року, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

За його словами, серед послуг, які можна буде зручно оформити онлайн: замовлення на групові перевезення пасажирів, замовлення вагона з місцями для людей з інвалідністю, замовлення перевезення авто у вагоні-автомобілевозі.

Планується також запровадження послуги "листа очікування", коли пасажир отримує повідомлення про появу в продажу необхідних йому квитків.

З’являться також онлайн-новації і для клієнтів із сектора вантажних перевезень.

"Укрзалізниця" планує, зокрема, провести суттєвий реінжиніринг процесу планування вантажних перевезень, що дозволить перейти від традиційної системи місячного планування до системи управління замовленнями на період фрахтового року.

"Завдяки цьому клієнти зможуть самостійно керувати замовленнями та нести встановлену відповідальність, у тому числі й фінансову", – сказав Кравцов.

"Окрім цього, у планах компанії — розширити спектр додаткових послуг, які надаються клієнтам для організації вантажних перевезень. Зокрема, з’явиться можливість замовити тягу або "нитки графіку", – додав він.

В "Укрзалізниці" зазначили, що онлайн-сервіс із продажу проїзних документів користується попитом серед пасажирів. Так, у 2018 році близько 50% від загальної кількості проданих квитків пасажири замовили через інтернет.

З січня 2019 року в тестовому режимі на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua запроваджено продаж пільгових квитків через інтернет для людей з інвалідністю.

Ще з 2014 року працює продаж квитків зі студентською пільгою.

Українська правда