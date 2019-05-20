НКРЕКП установила "зелений" тариф для двох СЕС компанії VR Capital

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, встановила "зелений" тариф на рівні 15,03 євроцента за 1 кВт-год для двох сонячних електростанцій - ТОВ "Санвін 12" (Благовіщенський р-н, Кіровоградська обл.) потужністю 15,6 МВт і ТОВ "Санвін 14" (Новоукраїнський р-н Кіровоградської обл.) - 13 МВт, а також для низки введених у березні-квітні 2019 року дрібних промислових СЕС.

Про це повідомляє прес-служба НКРЕКУ, інформує Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті НКРЕКП, таке рішення комісія прийняла на засіданні в п'ятницю, 17 травня. Термін дії тарифів - до 1 січня 2030 року.

Згідно з рішенням комісії, встановлено також тариф для станції ТОВ "ЕТГ СОЛАР 1" потужністю 17,820 МВт (Дніпропетровська обл.).

Крім того, встановлено тариф для станцій ТОВ "БС Енерджі" потужністю 6,183 МВт (Ужгородський р-н, Закарпатської обл.).

Тариф отримала станція ТОВ "Еко-Фотуре "Грушка" потужністю 3,465 МВт (Кам'янець-Подільський р-н Хмельницької обл.).

НКРЕКП також установила тариф для станції ТОВ "Солар-Груп" потужністю 5,340 МВт (Миколаївський р-н, Миколаївської обл.).

Як повідомлялося, ТОВ "Санвін 12" і "Санвін 14" належать главі компанії з управління активами VR Capital Group (США) Річарду Дейтцу через кіпрську компанію Wiltan Enterprises Limited, підконтрольну VR Global Partners і пов'язану з VR Capital Group.

Спільно з інвестиційною групою ICU Дейтц побудував Кам'янець-Подільську сонячну електростанції на 64 МВт (керуюча компанія "Подольскенерго"). А також триває будівництво СЕС на 35 МВт в Херсонській області.

Як повідомлялося раніше, Петро Порошенко все таки підписав закон №8449-д, який скасовує "зелені" тарифи для власників сонячних електростанцій, проте зберігає їх для олігархів.

Нагадаємо:

25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і ветроелектростанций більш 5 МВт (або однією з турбін).

Водночас експерти зазначали, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за "зеленим тариф", проте лише з частини СЕС, встановленої на дахах і фасадах будівель і капітальних споруд. Проте для цього споживач ще має підтвердити, що ці споруди — капітальні.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, за словами експертів, було накладення президентом вето на новий закон, оскільки в ньому порушені конституційні права громадян.

На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, якби "обнулювався" тариф для вже працюючих електростанцій, які збудували Ахметов, Хмельницький, Дубневичі, Косюк, Веревський, Хмельницький, ICU, Аваков, Мартиненко, Клюєв, "то безумовно таке б ніхто не допустив — було б вето".

Детальніше про це читайте у колнці ЕП: "Обнулення "зелених" тарифів для домашніх СЕС: вбити середній клас на догоду олігархам?"

Про те, що потужності і прибутки сонячних електростанцій домогосподарств обріжуть ще в 2019 році, експерти прогнозували раніше. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Розкуркулення "сонця". Приватні домашні електростанції обріжуть вже в 2019-му".

Економічна правда