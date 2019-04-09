На "стіну Яценюка" витратили вже 1,3 мільярда — ДПСУ

Державна прикордонна служба станом на 2019 рік витратила 1,3 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд на українсько-російському кордоні - так званий проект "Стіна".

Про це розповів прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє Слідство.Інфо.

Завершити будівництво обіцяють у 2021 році, наразі виконано 30% робіт.

"Стіна" мала обійтися державі в 4 мільярди гривень. Проект планували завершити 2018 року, однак через недостатнє фінансування зробити це планують у 2021 році. 1,3 мільярда гривень, які вже витратили на будівництво, виділяються з державної програми "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону", а також додаткових джерел фінансування.

За словами Слободяна, наразі роботи на кордоні відновилися.

"Від 1 березня в Харківській та Луганській областяха та деяких інших ділянках, де дозволяє стан ґрунту, відновилися інженерні роботи", — сказав він.

Серед генпідрядників проекту "Стіна" — понад 10 підприємств. Деякі з них фігурують у кримінальних провадженнях. Наразі детективи НАБУ, Генеральна прокуратура та військові прокурори досліджують їхню роботу по облаштуванні кордону.

Нагадаємо:

Державна прикордонна служба України відмовляється оприлюднювати контракти зі зведення фортифікаційних споруд в рамках проекту "стіна Яценюка" протягом 2015-2018 років, посилаючись на державну таємницю.

У Держбюджеті на 2019 рік за бюджетною програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" закладено видатки загального фонду у сумі 400 млн грн.

Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень.