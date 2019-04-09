Кібершахраї вкрали у українських фермерів майже 200 тисяч євро

Фермерське господарство перерахувало 186 тисяч євро за нетелів чеській компанії, але гроші дісталися кібершахраям.

Про це повідомила ЕП Всеукраїнська аграрна рада.

Шахраї перехопили паролі через український сервер, відправили фермерському господарству документ з іншим розрахунковим рахунком та забрали гроші.

"У нас був укладений договір чеською компанією на постачання нетелів. Оплата проводилась двома частинами. Перша – після огляду худоби, друга – за два дні до відвантаження тварин. Після огляду ми перерахували першу частину коштів, згідно із контрактом, все було добре", - розповів фінансовий директор ТОВ "Кищенці" Іван Іжко.

За словами фінансиста, перед відправленням тварин вони з партнерами, як завжди, багато зідзвонювались і списувались через електронну пошту, вирішуючи поточні справи.

"І ось в один момент з електронної адреси наших партнерів прийшов лист, в якому вони просять перерахувати другу частину коштів на рахунок їхнього підприємства в іншому банку", - пояснює фінансовий директор.

Сторони підписали додаткову угоду. Згідно із нею ТОВ "Кищенці" 4 квітня перерахувало 186 тисяч євро на розрахунковий рахунок, вказаний у ній.

"Наступного дня постачальник попросив надати йому підтвердження платежу, ми це зробили і ніяких зауважень не було. А вчора, 8 квітня, ввечері він зателефонував і сказав, що гроші так і не поступили. Ми знову зв’язались з банком, запросили інформацію про платіж і побачили, що у реквізитах був вказаний не той розрахунковий рахунок, що в угоді. За деякими ознаками ми бачимо, що була третя особа, яка контролювала наше з постачальником листування", - розповів Їжко.

Представники ТОВ "Кищенці" написали заяву до поліції та кіберполіції. Правоохоронні органи та підприємство працюють над поверненням коштів власникам.

Раніше НБУ повідомив, що 92 гривні з мільйона припадають на операції шахраїв.