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92 гривні з мільйона припадають на операції шахраїв — НБУ

Вівторок, 19 березня 2019, 18:11
 

У 2018 році на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток 92 гривні припадало на незаконні операції.

Про це повідомляється на сторінці Нацбанку в Facebook.

За даними НБУ, середній розмір однієї незаконної операції – близько 2 500 гривень (у 2017 році – 2 100 гривень).

Така негативна тенденція, насамперед, пов’язана зі зростанням кількості шахрайств із застосуванням соціальної інженерії. Шахраї минулого року найчастіше використовували цей метод під час здійснення незаконних дій з платіжними картками або їх реквізитами.

Йдеться про введення в оману пересічних громадян будь-якими способами, для того щоб вони розголосили власні персональні дані, реквізити платіжних карток, коди/паролі чи здійснили переказ коштів під психологічним впливом на користь шахраїв.

У багатьох випадках злочинці намагаються видати себе за співробітників банку (або Національного банку чи служби безпеки банку) та активно починають випитувати особисту інформацію й інші дані.

Національний банк вкотре наголошує, що представники банку (особливо Національного банку України) ніколи не телефонують із подібними проханнями та не мають потреби і повноважень запитувати громадян інформацію про їхні платіжні картки та рахунки.

У жодному випадку не слід розголошувати реквізити платіжних карток (термін її дії, код CVС2/CVV2, ПІН-код до картки) та персональні дані, а також логін/пароль для входу у веб-банкінг, одноразові паролі для проведення додаткової автентифікації тощо.

Раніше Приватбанк попередив клієнтів про новий вид шахрайства: шахраї проводять "призові опитування" у соцмережах і на шахрайських сайтах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих у бінарні опціони, forex трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування, активи в управління та інші подібні проекти.

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Нацбанк шахрайство

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