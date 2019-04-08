Українці у березні купили валюти більше, ніж продали — НБУ

У березні 2019 року українці купили валюти на 77,3 мільйона доларів більше, ніж продали, тоді як у березні минулого року ситуація була зворотною —продали на 104,9 мільйонів доларів більше, ніж купили.

Про це свідчать дані Національного банку.

Як зазначає регулятор, сальдо безготівкових операцій за підсумками березня 2019 року знову було негативним. Так, за минулий місяць клієнти банків продали валюту на 4,49 млрд дол і купили на 4,8 млрд дол.

У цілому за перший квартал населення і клієнти банків продали валюти відповідно на 161,6 млн дол і 697,3 млн дол більше, ніж купили.

У березні цього року банки продали готівкової валюти (в еквіваленті) на 29,3% більше, ніж в попередньому місяці — 1136,5 млн дол. Купили у населення також на 12,4% більше валюти — 1059,2 млн дол

Американських доларів у минулому місяці українці купили 866,9 млн (у лютому — 671,5 млн). Продали — 799,8 млн (716,7 млн).

У порівнянні з березнем 2018 року продажі валюти банками населенню зросли на 58,8%, у тому числі доларів США — на 56%, тоді як покупка — на 29,1%, в тому числі доларів США — на 26%.

Березень став першим місяцем цього року, коли українці більше купували готівкової валюти, ніж продавали. У минулому році таких місяці були три: серпень і листопад-грудень. Однак в цілому населення продало валюти на 1,48 млрд дол більше, ніж купило.

Як заявив голова ради НБУ 2 квітня, в найближчі кілька місяців швидше за все не варто очікувати тривожних подій на валютному ринку України.

Економічна правда