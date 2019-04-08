Порошенко зняв санкції з заводу близького до Путіна олігарха — нардеп

Президент Петро Порошенко виключив зі списку санкцій України Молдовський металургійний завод, який контролює близький до президента РФ Володимира Путіна олігарх Алішер Усманов.

Про це написав у блозі на УП народний депутат Сергій Лещенко.

Завод знаходиться у місті Рибниця на території підконтрольного Москві Придністров'я.

Санкції на це підприємство наклали рік тому, але Порошенко зняв їх "за кілька днів до виборів", пише Лещенко.

"Зроблено це для того, щоб перенаправити туди український металобрухт. Іншими словами, на шкоду українським заводам, навіть олігархічним, відтепер буде годуватися придністровське підприємство путінської Сім'ї", - стверджує нардеп.

Указ президента від 19 березня 2019 року виключає завод зі списку санкцій, затвердженого його ж указом від 21 червня 2018 року. Березневий указ ввів в дію рішення РНБО, яким підтримуються пропозиції, внесені Кабміном, СБУ та НБУ.

Усманов входить в рейтинг мільярдерів, складений журналом Forbes.

Економічна правда