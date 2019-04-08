Власника "Агроінвестгрупп" оголошено в розшук

Національна поліція оголосила в розшук власника холдингу "Агроінвестгрупп" Миколу Кучеренка і його сина Віталія.

Про це свідчать дані на сайті розшуку Міністерства внутрішніх справ, інформує Інтерфакс-Україна.

За даними на сайті МВС, суд дозволив затримати обох Кучеренків із метою приводу.

Згідно з повідомленням, їх розшукують у зв'язку з присвоєнням і розтратою чужого майна. Курченкам загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю протягом трьох років.

За даними в єдиному судовому реєстрі, позови проти "Агроінвестгрупп" подала низка агрокомпаній. Зокрема, це міжнародні трейдери: Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а також "Дельта Вілмар", "Греін Експорт", банки ТАСкомбанк і Райфайзен Банк Аваль.

Група компаній "Агроінвестгрупп" обробляє близько 30 тис. га земель в Одеській області.

Власником холдингу є Микола Кучеренко, директором — Андрій Федянін.

Нагадаємо:

У лютому в "Аграрному фонді" заявили про можливе розкрадання зерна. Повідомлялося, що охорона шести елеваторів, які належать до групи компаній ТОВ "Агроінвестгруп", не допустила співробітників ПАТ "Аграрний фонд" на територію підприємств для планової перевірки.

У підприємстві додали, що невідомі завантажують зерно, яке, ймовірно, належить "Аграрному фонду" та зберігається на шести елеваторах – "Березівський", "Білгород-Дністровський", "Ізмаїльський", "Раухівський", "Аліягський" та "Заплазький".

Відзначалося, що в разі привласнення, розтрати або крадіжки зерна державі буде завдано збитків у розмірі близько 200 мільйонів гривень

"Аграрний фонд" подав заяву до поліції з проханням розпочати досудове розслідування, "оскільки вчинені дії мають ознаки кримінального правопорушення".

Пізніше Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання майна посадовими особами "Агроінвестгруп".