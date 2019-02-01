В "Аграрному фонді" підозрюють, що в них вкрали зерна на 200 мільйонів

Ізмаїльський елеватор

Невідомі машини завантажують зерно, яке, ймовірно, належить "Аграрному фонду", і зберігається на шести елеваторах.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Охорона шести елеваторів, які належать до групи компаній ТОВ "Агроінвестгруп", не допустила співробітників ПАТ "Аграрний фонд" на територію підприємств для планової перевірки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, співробітники не були допущені на "Березівський елеватор", "Білгород-Дністровський елеватор", "Ізмаїльський елеватор", "Раухівський елеватор", "Аліягський елеватор", "Заплазький елеватор".

"Між ПАТ "Аграрний фонд" і кожним із цих елеваторів укладено договори на зберігання зерна пшениці, кукурудзи та соняшнику. Відповідно до умов договору, співробітники ПАТ "Аграрний фонд" мають право здійснювати планові перевірки з 1 по 10 число кожного місяця", - заявили в держпідприємстві.

Повідомляється, що керівники елеваторів і "Агроінвестгруп" не виходять на зв'язок.

"Тим часом на декількох елеваторах відбувається завантаження машин. Не виключено, що відвантажується саме зерно, яке належить "ПАТ "Аграрний фонд", - йдеться у повідомленні.

"Щоб не допустити розкрадання державного майна, співробітники ПАТ "Аграрний фонд" вже подали заяву до Головного управління Національної поліції в Одеській області з проханням розпочати досудове розслідування, оскільки вчинені дії мають ознаки кримінального правопорушення", - заявили в Фонді.

У разі привласнення, розтрати або крадіжки зерна будуть завдані збитки державі в особі "Аграрного фонду" у розмірі близько 200 мільйонів гривень.

Нагадуємо:

"Аграрний фонд" заснований в 2013 році, власником 100% акцій товариства є держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Основний вид діяльності - закупівля зернових за форвардними контрактами, продаж мінеральних добрив.

"Аграрний фонд" входить до топ-10 найбільш прибуткових державних підприємств агросектору.

Протягом 2016-2018 років ПАТ "Аграрний фонд" сплатив державі 211,5 млн грн дивідендів.

Економічна правда