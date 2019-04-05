Трамп хоче зниження ставки. У ФРС готові підвищувати її

Представники Федеральної резервної системи не згодні з твердженням президента США Дональда Трампа, що центробанку слід незабаром знизити процентні ставки.

Про це пише Bloomberg.

Більш того, деякі члени регулятора заявили, що їх наступним кроком все ж може бути підвищення ставки.

Напередодні Трамп заявив про те, що він призначить економіста Heritage Foundation Стівена Мура на одну з двох вакантних позицій в раді керуючих ФРС у Вашингтоні, що складається з семи осіб.

Мур, давній союзник президента, заявив в інтерв'ю газеті New York Times, що виступає за зниження ставки на половину процентного пункту, хоча він також сказав, що йому треба провести додаткові дослідження.

Потенційні колеги Мура в центробанку не згодні з ним.

Кілька представників регулятора заявили недавно, що вони як і раніше вважають підвищення ставки найбільш вірогідним сценарієм на майбутнє, і навіть ті, хто не очікує неминучого підвищення, закликають до тривалої паузи без будь-яких змін монетарної політики.

"Я б ніколи не сказав про зниження "ніколи". Але наразі, за моїми прогнозами, я не бачу його ні в цьому, ні в наступному році", - сказав президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер.

"Чи могли ми покінчити з підвищенням ставки в цьому циклі? Можливо", - сказала президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер.

Вона додала, що якщо економіка піде шляхом, який вона вважає найбільш вірогідним, і економічне зростання знову набере обертів після млявого першого кварталу, "ставці федерального фінансування, можливо, доведеться бути трохи вищою поточних рівнів".

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.