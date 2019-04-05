Зеленський пояснив, чому не задекларував італійську віллу

Кандидат в президенти Володимир Зеленський розповів, чому не вказав у декларації маєток в Італії - за його словами, в усьому винна "недосконала банківська система" в Україні.

Про це він заявив у коментарі програмі "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

"Усе задекларовано. Нам нічого ховати… У нашої компанії була західна нерухомість, тому що в нас була недосконала банківська система. Вкладали… Щойно будемо знімати новий фільм… Ця вілла… просто йдеться і знімається кіно. Ось і все", - сказав Зеленський.

Як з’ясувало раніше Слідство.Інфо, Володимир Зеленський не згадав у декларації кандидата на посаду президента 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі, вартістю майже 4 мільйони доларів. Маєток оформлений на одну з фірм кандидата в президенти.

Форте-дей-Мармі називають "російською провінцією" — зокрема, там мають нерухомість російські олігархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска, а також члени родини Бориса Єльцина.

Згодом члени "Команди Зе" повідомили, що Володимир Зеленський "не зобов’язаний" декларувати всю свою нерухомість, оскільки не є держслужбовцем.