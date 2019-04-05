Міноборони купило рюкзаки вдвічі дешевші від "рюкзаків Авакова"

Міністерство оборони України у березні за результатами тендеру уклало чотири угоди про закупівлю рюкзаків на 36,20 мільйона гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", повідомляють "Наші гроші".

Загалом до серпня поставлять 22 тис індивідуальних бойових рюкзаків видів 3 (Black) і 5 (український піксель ММ-14) за ТУ 15.1-136-00034022:2016 зі змінами №2 по 1 646 грн.

Раніше у березні військова частина 1471 ДПСУ замовила рюкзаки видів 1 (Coyote) і 2 (Olive green) за тими ж техумовами зі змінами №2 майже по стільки ж – по 1 639 грн.

Саме ж Міноборони протягом 2018 року закуповувало рюкзаки видів 1 (Coyote) і 2 (Olive green) за тими ж техумовами, але зі змінами №1 на 5% дешевше – по 1 566 грн.

Крім того, протягом 2017 року армія замовляла рюкзаки виду 2 (Olive green) за тими ж техумовами, але зі змінами №1 на 14% дешевше – по 1 435 – 1450 грн.

Для порівняння: у 2015 році МВД купувало рюкзаки по 2900 грн. НАБУ доводило, що собівартість рюкзаків становила 555 грн, а причетним до оборудки детективи вважали сина міністра МВС Олександра Авакова. Однак зрештою САП закрила справу проти Авакова-молодшого.

Нині ПВТП "Акрополіс" отримало замовлення щодо 6 500 рюкзаків на 10,69 млн грн., ТОВ "Праймформ" – 5 500 рюкзаків на 9,05 млн грн., ТОВ "Екстрім-Текс" – 5 тис рюкзаків на 8,23 млн грн., а ТОВ "Торнадо" – 5 тис рюкзаків на 8,23 млн грн.

Сума угод на 0,1% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 36,23 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно найбільший постачальник бронежилетів і касок виграв ще один великий тендер Міноборони.