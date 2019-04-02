Найбільший постачальник бронежилетів і касок виграв ще один великий тендер Міноборони
Міністерство оборони України 26 і 28 березня за результатами тендерів уклало 15 угод про поставку костюмів на 265,58 мільйонів гривень.
Про це повідомляється у системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".
Зі строком поставки до грудня замовили 254 тис літніх польових костюмів. Сума нинішніх угод на 0,3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 266,32 млн грн.
ТОВ "Науково виробниче підприємство "Темп-3000" замовили 45 тис костюмів за 47,05 млн грн., що становить 18% усіх коштів.
Компанія "Темп-3000" Тамари Романчук, Юрія Євтушенка і Романа Балченка від початку бойових дій на Донбасі є найбільшим постачальником бронежилетів і касок для силових відомств України. Відтоді вона отримала державних замовлень на понад 3,29 млрд грн.
З-поміж інших постачальників - ПрАТ "Астра Люкс", якому замовили 20 тис костюмів за 21,09 млн грн.
Його кінцевим бенефіціаром є директор Ольга Сергєєва. Вона була заступницею голови Солом’янської райорганізації Партії регіонів, яку очолював колишній перший проректор Національного авіаційного університету (НАУ) та екс-нардеп Максим Луцький.
Нещодавно Міноборони уклало угоду ще з одним постачальником харчування для армії.
Раніше тендер "Укрзалізниці" на поставку бронежилетів виграли шахраї.
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