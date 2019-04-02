Найбільший постачальник бронежилетів і касок виграв ще один великий тендер Міноборони

Міністерство оборони України 26 і 28 березня за результатами тендерів уклало 15 угод про поставку костюмів на 265,58 мільйонів гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

Зі строком поставки до грудня замовили 254 тис літніх польових костюмів. Сума нинішніх угод на 0,3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 266,32 млн грн.

ТОВ "Науково виробниче підприємство "Темп-3000" замовили 45 тис костюмів за 47,05 млн грн., що становить 18% усіх коштів.

Компанія "Темп-3000" Тамари Романчук, Юрія Євтушенка і Романа Балченка від початку бойових дій на Донбасі є найбільшим постачальником бронежилетів і касок для силових відомств України. Відтоді вона отримала державних замовлень на понад 3,29 млрд грн.

З-поміж інших постачальників - ПрАТ "Астра Люкс", якому замовили 20 тис костюмів за 21,09 млн грн.

Його кінцевим бенефіціаром є директор Ольга Сергєєва. Вона була заступницею голови Солом’янської райорганізації Партії регіонів, яку очолював колишній перший проректор Національного авіаційного університету (НАУ) та екс-нардеп Максим Луцький.

Нещодавно Міноборони уклало угоду ще з одним постачальником харчування для армії.

Раніше тендер "Укрзалізниці" на поставку бронежилетів виграли шахраї.