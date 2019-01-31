Міжнародні резерви не знижуватимуться через обслуговування держборгу — Рожкова

Завдяки зовнішнім запозиченням та розміщенням єврооблігацій обсяг міжнародних резервів залишатиметься на рівні близько 21 мільярда доларів упродовж 2019-2020 років.

Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на прес-брифінгу.

"Зовнішні офіційні залучення та розміщення єврооблігацій урядом дадуть змогу здійснити виплати за зовнішнім державним боргом, пік за якими припадає на 2019–2020 роки. Це сприятиме поліпшенню очікувань економічних агентів та зміцненню макрофінансової стабільності. Унаслідок цього обсяг міжнародних резервів залишатиметься на рівні близько 21 млрд дол упродовж цього і наступного років", - сказала Рожкова.

Нагадуємо:

18 грудня 2018 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

Цього ж дня Рада директорів Світового Банку ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії на 750 млн доларів. Це означає, що український уряд зможе позичити кошти на міжнародних ринках капіталу під низькі відсотки.

Завдяки цим траншам міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Економічна правда