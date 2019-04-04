UniCredit хоче купити Commerzbank, якщо Deutsche Bank відступить

Італійський UniCredit готує пропозицію про покупку контрольного пакету Commerzbank, який стикається з перешкодами у ході переговорів про злиття з Deutsche Bank.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, передає FinClub.

Італійський банк не буде намагатися зірвати переговори між Commerzbank і Deutsche, але готовий буде зробити пропозицію, якщо угода розвалиться.

Плани UniCredit в цьому випадку передбачають покупку пакета Commerzbank, ринкова капіталізація якого становить 9 млрд євро, і потім об'єднання його з HypoVereinsbank, який вже належить італійському банку.

У середині березня Commerzbank і Deutsche Bank підтвердили, що почали обговорення потенційного злиття. Обидві фінкомпанії витратили мільярди доларів на реструктуризацію, зміни в керівному складі та скорочення персоналу, але жодної з них так і не вдалося істотно поліпшити свої показники.

Злиття Deutsche Bank і Commerzbank може привести до створення третього за величиною активів банку у Європі після британського HSBC і французького BNP Paribas — близько 1,9 трлн євро.

Після трьох років збитків, кількох спроб реструктуризації, перестановок в керівництві, зниження рейтингів і провалу американським підрозділом Deutsche Bank стрес-тестів ФРС США багато інвесторів втратили віру в найбільший банк Німеччини, акції якого впали на 43% в 2018 році.