За рік доходи українців зросли на 21%

Доходи населення України за 2018 рік зросли на 21,4% у порівнянні з 2017 роком.

Про це свідчать попередні дані Державної служби статистики України.

Протягом минулого року сукупні доходи населення Україні становили 3,2 трлн грн, що на 21,4% більше, ніж у 2017 році.

У тому числі українці отримали 1,5 трлн грн заробітної плати (на 26,2% більше, ніж за 2017 рік), 565,2 млрд грн прибутків та змішаних доходів (на 18,3% більше), 82,6 млрд грн доходів від власності (на 5% більше), близько 1,05 трлн грн соціальної допомоги та інших поточних трансфертів (на 18% більше).

На придбання товарів та послуг у минулому році українці витратили 2,87 трлн грн (на 21,6% більше, ніж у 2017 році), на сплату поточних податків та трансфертів – 302,4 млрд грн (на 26,1% більше).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.