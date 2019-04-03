Мінфін прокоментував виконання держбюджету за І квартал

Дефіцит державного бюджету у І кварталі 2019 року становив 25,3 мільярдів гривень при затвердженому річному показнику у сумі 90 мільярдів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Зазначається, що дефіцит було профінансовано за рахунок державних запозичень. Надходження від приватизації становили 184 млн грн (3% від розпису).

Усього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 87,3 млрд грн (зокрема в гривні — 57,3 млрд грн, в доларах — 1 млрд дол та в євро — 38,7 млн євро).

Також здійснено залучення другого траншу кредиту під гарантію Світового банку в сумі 529,2 млн євро та дорозміщення ОЗДП 2018 року на номінальну суму 350 млн дол.

Станом на 1 квітня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 14,9 млрд грн.

Нагадаємо, дефіцит державного бюджету за підсумками січня-лютого 2019 року становив 13,7 мільярда гривень.

Економічна правда