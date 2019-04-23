Водій більше не потрібен: Tesla представила новий автопілот

Tesla продемонструвала можливості Model 3 до пересування в автономному режимі, засновані на використанні новітнього програмного забезпечення і нового комп'ютера Full Self-Driving.

Про це повідомляє ITC.ua.

Користувачеві потрібно лише вказати пункт призначення.

FSD змінить поточне покоління HW 2.5, побудоване на базі чіпа NVIDIA Drive PX 2. За даними виробника, спеціалізований подвійний нейронний модуль нової платформи в 21 разів перевершує свого попередника по продуктивності в задачах глибокого навчання, виконуючи 72 трлн відповідних операцій в секунду. І це при тому, що коштує він на 20% дешевше і відчутно економічніше в плані енергоспоживання (57 Вт проти 72 Вт у попередника).

FSD - один з компонентів апаратної платформи Autopilot. Крім комп'ютера вона включає в себе вісім камер, які створюють панорамну картинку навколо автомобіля, 12 ультразвукових датчиків, що обчислюють відстань до перешкоди, і радар, встановлений в носовій частині. З 2016 року всі автомобілі Tesla, включаючи молодшу версію Model 3, оснащуються вищепереліченими компонентами.

В ході презентації Ілон Маск заявив, що інженери Tesla вже приступили до розробки наступного покоління автомобільного процесора, який буде "в три рази краще" нинішнього. Він повинен бути готовий через два роки.

Нагадаємо, раніше електрокари Tesla подорожчали.