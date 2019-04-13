Електрокари Tesla подорожчали, а найдешевшу модель більше не продають онлайн

Компанія Tesla оголосила про чергові важливі зміни в стратегії, що стосуються цін і продажів в США.

Про це пише itc.

По-перше, базовий набір можливостей Autopilot, який раніше пропонувався в якості опції за 3 тисячі доларів, тепер включений в стандартний набір можливостей і є обов'язковою функцією для всіх авто виробника.

Єдиним винятком стане "народна" Tesla Model 3 (Standard Range) за 35 тисяч доларів.

"Звичайно, включення Autopilot в базовий набір можливостей відповідним чином відобразилося на ціні, зробивши автомобілі Tesla дорожче. Говорячи конкретніше, відповідні конфігурації подорожчали на 2 тисячі доларів", - пише видання.

При цьому наголошується, що це дешевше на тисячу доларів, ніж якщо замовляти Autopilot на етапі оформлення замовлення і на 2 тисячі доларів дешевше, коли розблокування послуги виконується після фактичної купівлі авто.

Друга зміна - базова версія Tesla Model 3 Standard Range за 35 тисяч доларів більше недоступна для купівлі на сайті виробника. Відтепер оформити замовлення на неї можна тільки по телефону, або ж купити безпосередньо в одному з магазинів.

Нагадаємо, що недавно Tesla анонсувала закриття роздрібних магазинів в рамках нової стратегії продажів з переорієнтацією на онлайн.