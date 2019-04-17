Незалежні аудитори не знайшли проблем в фінансах НБУ

Національний банк завершив процес підготовки річної фінансової звітності за 2018 рік для затвердження Радою Нацбанку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

16 квітня консолідована фінансова звітність НБУ була схвалена правлінням, підписана головою Яковом Смолієм, головним бухгалтером НБУ Богданом Лукасевичем і директором департаменту фінансового контролінгу НБУ Олегом Стринжею.

З боку зовнішнього аудитора звітність підписали партнери по аудиту компанії "Делойт енд Туш ЮСК" в Україні Євген Заноза та Наталія Самойлова.

Повідомляється, що звітність отримала позитивний висновок незалежного аудитора.

"Згідно з висновком компанії "Делойт енд Туш ЮСК", консолідована фінансова звітність Національного банку достовірна і в усіх суттєвих аспектах відображає його фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2018 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з українським законодавством, річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським звітом повинна бути затверджена Радою НБУ не пізніше 30 квітня 2019 року.

НБУ також повідомив, що відповідно до вимог закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", разом з консолідованою фінансовою звітністю за 2018 рік Нацбанк також підготував річний консолідований звіт про управління.

За результатами його розгляду незалежний аудитор не виявив невідповідності з річною консолідованою фінансовою звітністю.

Звіт про управління буде опублікований разом з річною консолідованою фінансовою звітністю.

Економічна правда