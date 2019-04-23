Білорусь планує до кінця року почати альтернативний РФ імпорт нафти

Білоруська нафтова компанія розраховує до кінця 2019 року організувати альтернативний Росії імпорт нафти через порти Балтії або України.

Про це заявив заступник гендиректора БНК Сергій Гриб журналістам в Мінську у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми розраховуємо в цьому році почати поставки (через морські порти - ред.)", - сказав Гриб.

"Так, вони (порти - ред.) Дуже зацікавлені, якщо ми додатковий потік нафти пустимо через порти або України, або Балтії. Додатковий для них відповідно заробіток", - додав він.

Коментуючи можливі напрямки імпорту, Гриб зазначив, що "все буде залежати від умов, які дадуть нам суміжні країни з перевалювання і транспортування".

"Або балтійські порти, або Одеса, або комбінація. Мозирський НПЗ знаходиться ближче до України, тобто цілком можливо, якщо на Мозирський НПЗ (імпорт - ред.) Буде, відповідно, через Україну. "Нафтан" ближче до прибалтійських портів, відповідно, логічно розглядати порти Балтійського моря", - сказав він.

Гриб також повідомив, що в разі імпорту нафти морським шляхом через порт Одеси для подальшого транспортування може бути задіяний нафтопровід Одеса-Броди.

"Якщо через Україну, в порт Одеси буде поставка, то буде використовуватися нафтопровід Одеса-Броди (для транспорту до Мозирського НПЗ - ред.)", - сказав він.

За словами заступника гендиректора БНК, постачальник нафти поки не визначений, "все буде залежати від ціни". В якості можливих варіантів він назвав постачання з Азербайджану, Саудівської Аравії, Нігерії.

Гриб зазначив, що білоруські НПЗ можуть переробляти 18 сортів нафти.

"Можуть бути поставки з Азербайджану. З Ірану - швидше за все, немає, там санкції. Можемо переробляти нафту з Саудівської Аравії, нігерійську нафту теж можуть переробляти", - уточнив він.

Нагадаємо, Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.