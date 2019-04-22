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Tesla розслідує раптове загоряння Model S у Шанхаї

Понеділок, 22 квітня 2019, 19:02
 

Tesla направила групу фахівців для розслідування обставин загоряння автомобіля на підземній парковці у Шанхаї.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Після отримання інформації про інцидент в Шанхаї вчора ми негайно направили команду на місце події", - йдеться в заяві.

У компанії уточнили, що в результаті події, за останніми даними, ніхто не постраждав.

Увечері 21 квітня камера відеоспостереження зняла, як автомобіль Tesla Model S задимився і загорівся на підземному рівні стоянки. Відео майже відразу ж потрапило в китайську соцмережу Weibo, до ранку наступного дня запис подивилися 18 мільйонів разів.

За даними ЗМІ, в результаті також виявилися пошкоджені автомобілі Audi і Lexus.

За словами власника Tesla, машина була куплена близько трьох з половиною років тому і ніяких серйозних проблем з нею не було. Він уточнив, що автомобіль в момент загоряння не був на зарядці.

Раніше Tesla підписала з китайськими кредиторами угоду про отримання позики на 12 місяців в розмірі 3,5 млрд юанів (521 мільйон доларів) для будівництва заводу в Шанхаї.

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Tesla

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