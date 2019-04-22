Рахункова палата перевіряє фінанси аеропортів "Бориспіль" та "Львів"

Рахункова палата проводить перевірку ефективності використання коштів бюджету та управління держмайном в аеропортах "Бориспіль" та "Львів".

Про це повідомляє прес-служба установи.

"Відповідний аудит, у сфері авіатранспорту та використання повітряного простору вже розпочався у Міністерстві інфраструктури, Державній авіаційній службі та у аеропортах "Бориспіль" та "Львів", - йдеться у повідомленні.

Відповідальною за проведення аудиту призначена член Рахункової палати Ірина Іванова.

Аудитори зокрема оцінять, наскільки розпорядники та одержувачі бюджетних коштів результативно, законно, економно та продуктивно їх використовують, та чи ефективне управління майном держпідприємств.

"За результатами перевірки об'єктам контролю будуть надані рекомендації щодо ефективності виконання повноважень у сфері авіатранспорту та використання повітряного простору України", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, у 2018 році пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік.

Аеропорт "Бориспіль" в минулому році продовжив бити рекорди: у грудні повітряна гавань зустріла 12-мільйонного пасажира, а за результатами року досягла пасажиропотоку в рекордні 12,6 млн осіб (у порівнянні з 2017 роком - плюс 19,4%). Це навіть на 53 тис. осіб більше, ніж передбачалося фінпланом підприємства на 2018 рік.

Львівський аеропорт ім. Данила Галицького за рік обслужив майже 1,6 млн осіб, збільшивши пасажиропотік на 47,9%.